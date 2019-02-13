2019-02-13T09:38:43+03:00
Общество

В Ярославле потерялся 15-летний парень

Последний раз его видели в Красноперекопском районе
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
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В Ярославле потерялся подросток. Здобников Артем ушел из учебного заведения в Красноперекопском районе 12 февраля, во вторник. Ему 15 лет, выглядит на свой возраст. Рост небольшой – 160 см, монголоидный тип лица, русые волосы, глаза карие. Худощавый тип телосложения. Немного картавит, сутулится при ходьбе. Был одет в темно-синюю куртку-парку, темно-серые штаны с карманами, в черные кроссовки.

Если вы видели молодого человека, подходящего под описание – звоните по телефонам: 02, 102 или 112. Горячая линия ЯрСпаса: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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