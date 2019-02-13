2019-02-13T08:00:01+03:00
Спорт

«Ярославич» ограничился одним выигранным сетом

На своей площадке ярославские волейболисты уступили новосибирскому «Локомотиву»
Виктор ПОЛЯК
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Чем ближе финиш регулярного этапа чемпионата суперлиги, тем отчетливее безрадостные перспективы нашего «Ярославича». Уже давно ясно, что пробиться в стадию плейофф нашей команде, сменившей неделю назад своего главного тренера, ни при каком раскладе не удастся. Вопрос теперь переходит в более печальную стадию – сумеет ли «Ярославич» избежать прямого вылета из суперлиги.

В этом плане каждый матч «Ярославича» и ее нового наставника Андрея Ноздрина равносилен экзамену на аттестат зрелости. К тому же, экзаменаторы очень суровые. Вот и сибирский «Локомотив» из таких. Команда очень крепкая, из лидирующей группы. К «экзамену» Ноздрин сделал перестановки в стартовой шестерке. Диагональ была доверена Сергею Локтионову, а Алексей Плужников с этого амплуа переместился в центр блока. И несколько неожиданно на доигровке провел весь матч Олег Центалович, причем, достаточно успешно. Во всяком случае, именно на вариативных подачах Олега в концовке второго сета удалось не только отыграть трехочковое отставание, а даже подобраться к сетболу. Но выигрышем одного сета, что уже стало для ярославцев традицией, все достижения у нас ограничились.

При равной борьбе в третьем сете наши парни дрогнули в самой концовке, когда при сетболе соперников вынужденный рисковать Локтионов подал в сетку. Еще досадней получилась концовка четвертого сета. Отчаянными усилиями всей команды «Ярославич» ликвидировал пятиочковое отставание до минимума – 17:18, а потом 18:19. И вот тут как бы сломалась игра. Все атаки наших неизменно упирались в блок сибиряков.

«Ярославич» - «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (18:25;25:23;23:25;18:25).

ИСТОЧНИК KP.RU

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