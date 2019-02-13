На Масленицу в центре Ярославля ограничат продажу алкоголя

13 Февр. 08:51 2019-02-13T08:51:40+03:00

Масленица в Ярославле будет безалкогольной. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мера будет действовать с 3 по 10 марта

Изменить размер текста: A A

В центре Ярославля на Масленицу ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление 12 февраля подписал мэр города Владимир Волков. В документе говорится, что распоряжение имеет рекомендательных характер.

Временно ввести «сухой закон» власти предлагают с 3 по 10 марта магазинам, расположенным рядом с территориями, где запланированы народные гуляния - Красной площади, Волжском бульваре, Волжской набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, площадью Богоявления, улицей Первомайской.

Напомним, масленичные гуляния пройдут на нескольких площадках города.

ИСТОЧНИК KP.RU