На Масленицу в центре Ярославля ограничат продажу алкоголя
Мера будет действовать с 3 по 10 марта
Масленица в Ярославле будет безалкогольной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В центре Ярославля на Масленицу ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление 12 февраля подписал мэр города Владимир Волков. В документе говорится, что распоряжение имеет рекомендательных характер.
Временно ввести «сухой закон» власти предлагают с 3 по 10 марта магазинам, расположенным рядом с территориями, где запланированы народные гуляния - Красной площади, Волжском бульваре, Волжской набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, площадью Богоявления, улицей Первомайской.
Напомним, масленичные гуляния пройдут на нескольких площадках города.
ИСТОЧНИК KP.RU