2019-02-13T07:46:15+03:00
Общество

Для малышей Ярославской области могут пустить автобусы до детских садов

Проработкой вопроса займется аппарат уполномоченного по правам ребенка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Для малышей могут пустить автобусы в детские сады.Для малышей могут пустить автобусы в детские сады.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области могут пустить автобусы, на которых малышей будут отвозить в детские сады. Вопрос об этом 7 февраля подняли родители на приеме у уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Дело в том, что школьные автобусы сейчас очень распространены, а вот до садиков транспорт не ходит. И в сельской местности это иногда становится настоящей проблемой.

- Это системная проблема для нашего региона. Мы проведем правовой анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопрос доставки дошкольников до места обучения в пределах одного муниципального образования. Данный вопрос необходимо взять на контроль, - прокомментировал региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

Напомним, в Ярославле на маршрут вышли семь новых троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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