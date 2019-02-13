Для малышей Ярославской области могут пустить автобусы до детских садов

13 Февр. 07:46 2019-02-13T07:46:15+03:00

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В Ярославской области могут пустить автобусы, на которых малышей будут отвозить в детские сады. Вопрос об этом 7 февраля подняли родители на приеме у уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Дело в том, что школьные автобусы сейчас очень распространены, а вот до садиков транспорт не ходит. И в сельской местности это иногда становится настоящей проблемой.

- Это системная проблема для нашего региона. Мы проведем правовой анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопрос доставки дошкольников до места обучения в пределах одного муниципального образования. Данный вопрос необходимо взять на контроль, - прокомментировал региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

Напомним, в Ярославле на маршрут вышли семь новых троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU