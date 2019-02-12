Очередной пьяный ярославец отправится за решетку: отказ от медицинского освидетельствования на проспекте Толбухина
Инспекторы ГИБДД патрулировали на проспекте Толбухина в Ленинском районе города. Там они остановили машину «Форд Фокус». За рулем оказался 37-летний мужчина, который был выпивши. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но водитель настоял на своем и отказался. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности. Шутки с вождением под алкоголем оказались несмешными – на ярославца возбудили уголовное дело по статье ««Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Безответственный автовладелец может отправиться за решетку на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU