2019-02-12T15:24:00+03:00
Происшествия

Очередной пьяный ярославец отправится за решетку: отказ от медицинского освидетельствования на проспекте Толбухина

Максимальное наказание для безответственного водителя – лишение свободы до двух лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель уже привлекался к уголовной ответственностиВодитель уже привлекался к уголовной ответственностиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Инспекторы ГИБДД патрулировали на проспекте Толбухина в Ленинском районе города. Там они остановили машину «Форд Фокус». За рулем оказался 37-летний мужчина, который был выпивши. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но водитель настоял на своем и отказался. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности. Шутки с вождением под алкоголем оказались несмешными – на ярославца возбудили уголовное дело по статье ««Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Безответственный автовладелец может отправиться за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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