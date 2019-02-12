Женщина лишилась сотового телефона на Белинском рынке в Ярославле

12 Февр. 10:09 2019-02-12T10:09:51+03:00

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В Ярославле активизировались карманники. На территории Белинского рынка в Ленинском районе Ярославля у женщины прямо из куртки пропал телефон стоимостью больше восьми тысяч рублей. Пострадавшая от злоумышленников ярославна обратилась в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска нашли 42-летнюю подозреваемую, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Вероятно, от ее действий могли пострадать и другие ярославцы.

Другой женщине повезло куда меньше. У нее украли не что-то из кармана, а всю шубу целиком. Кто-то забрал ее одежду за 45 тысяч рублей прямо из гардероба

ИСТОЧНИК KP.RU