Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Ярославской области превышен на 23%

11 Февр. 16:52 2019-02-11T16:52:54+03:00

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В Ярославской области продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным на 11 февраля, эпидемический порог в регионе превышен по совокупному населению на 23%. Это примерно на треть больше, чем было в конце января.

- В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Ведомство открыло «горячую линию» по мерам профилактики. Она работает с 4 по 18 февраля. Позвонив по телефонам (4852) 73-73-92, 73-26-95, 73-81-65,73-75-61, 73-34-57, можно спросить о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и что надо делать при первых признаках недомогания.

ИСТОЧНИК KP.RU