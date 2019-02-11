Космонавт из Ярославской области возьмет с собой на МКС сборник стихов про Рыбинск

11 Февр. 16:25 2019-02-11T16:25:56+03:00

Алексею понравились многие работы, но не все они могут попасть на борт космического корабля из-за техники безопасности/ФОТО: пресс-служба администрации города Рыбинска

В Рыбинске подвели итоги конкурса на лучший сувенир для Алексея Овчинина

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В рыбинском библиотечно-информационном центре «Радуга» состоялось завершение конкурса на лучший сувенир, который возьмет с собой на МКС космонавт Алексей Овчинин. Он лично выбрал то, что ему понравилось, и что подходит по технике безопасности.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 14 января. Всего рыбинцы прислали 21 конкурсную работу. Далее прошел «народный» отбор с помощью голосования Вконтакте. Победил сувенир Надежды Гудко, которая сделала для космонавта колокольчик-оберег «Рыбинский перезвон».

Алексей оценил все работы, но особенно ему понравились гравюра на перьях птиц, текстильные коты, медведь из соленого текста.

- Благодарю всех, кто принимал участие в конкурсе. Но у работы, которую могу взять с собой, очень жесткие требования. Есть ограничения по размерам и весу, вещь должна быть небьющаяся, без острых форм, - пояснил космонавт Алексей Овчинин.

Так что в космос отправится сборник стихов Виктора Матвеева «Рыбинск. Лучший город России». А еще фотография колокольчика-оберега. Подлинник же из-за своей хрупкости останется ждать Алексея на Земле.

Старт на МКС будет 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU