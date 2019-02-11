2019-02-11T16:25:56+03:00
Общество

Космонавт из Ярославской области возьмет с собой на МКС сборник стихов про Рыбинск

В Рыбинске подвели итоги конкурса на лучший сувенир для Алексея Овчинина
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Алексею понравились многие работы, но не все они могут попасть на борт космического корабля из-за техники безопасности/ФОТО: пресс-служба администрации города РыбинскаАлексею понравились многие работы, но не все они могут попасть на борт космического корабля из-за техники безопасности/ФОТО: пресс-служба администрации города Рыбинска
Изменить размер текста:

В рыбинском библиотечно-информационном центре «Радуга» состоялось завершение конкурса на лучший сувенир, который возьмет с собой на МКС космонавт Алексей Овчинин. Он лично выбрал то, что ему понравилось, и что подходит по технике безопасности.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 14 января. Всего рыбинцы прислали 21 конкурсную работу. Далее прошел «народный» отбор с помощью голосования Вконтакте. Победил сувенир Надежды Гудко, которая сделала для космонавта колокольчик-оберег «Рыбинский перезвон».

Алексей оценил все работы, но особенно ему понравились гравюра на перьях птиц, текстильные коты, медведь из соленого текста.

- Благодарю всех, кто принимал участие в конкурсе. Но у работы, которую могу взять с собой, очень жесткие требования. Есть ограничения по размерам и весу, вещь должна быть небьющаяся, без острых форм, - пояснил космонавт Алексей Овчинин.

Так что в космос отправится сборник стихов Виктора Матвеева «Рыбинск. Лучший город России». А еще фотография колокольчика-оберега. Подлинник же из-за своей хрупкости останется ждать Алексея на Земле.

Старт на МКС будет 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа