Под Ярославлем перекроют полосу на трассе М8
В Ярославской области 12 февраля пройдут масштабные учения по ликвидации крупного ДТП. Местом их проведения станет участок трассы М8 «Холмогоры» (на въезде в Ярославль в районе бывшего поста ДПС ГИБДД). Учения будут проходить с 10 до 13 часов.
- Мероприятие по отработке действий по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия будут проводиться с перекрытием полосы для движения транспортных средств в сторону Ярославля. Объезд места проведения учений будет организован по встречной полосе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Правоохранители просят автомобилистов учесть вероятность временных затруднений движения в этом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU