2019-02-11T16:25:41+03:00
Общество

Под Ярославлем перекроют полосу на трассе М8

12 февраля будут проходить учения по ликвидации крупного ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На трассе М8 под Ярославлем на несколько часов перекроют движение по одной полосе.На трассе М8 под Ярославлем на несколько часов перекроют движение по одной полосе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области 12 февраля пройдут масштабные учения по ликвидации крупного ДТП. Местом их проведения станет участок трассы М8 «Холмогоры» (на въезде в Ярославль в районе бывшего поста ДПС ГИБДД). Учения будут проходить с 10 до 13 часов.

- Мероприятие по отработке действий по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия будут проводиться с перекрытием полосы для движения транспортных средств в сторону Ярославля. Объезд места проведения учений будет организован по встречной полосе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Правоохранители просят автомобилистов учесть вероятность временных затруднений движения в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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