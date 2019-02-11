В Рыбинске иномарка наехала на 9-летнего мальчика
Ребенок неожиданно выбежал на дорогу у автобусной остановки
В Рыбинске иномарка наехала на 9-летнего мальчика. Фото: ГИБДД Рыбинска.
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В Рыбинске под колеса автомобиля попал 9-летний мальчик. ДТП произошло 8 февраля в 14 часов 35 минут на проспекте 50-летия Октября у дома №22.
- По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу у автобусной остановки не по пешеходному переходу. В это время на него наехал автомобиль Hyundai Solaris, - сообщили в ГИБДД Рыбинска.
К счастью, маленький пешеход остался жив. В основном у него зафиксированы ушибы. Осмотрев ребенка, медики назначили ему амбулаторное лечение.
Напомним, в Рыбинске рыбак провалился под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU