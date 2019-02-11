В Ярославле с банковской карты пенсионерки украли 73 тысячи рублей
В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 59-летняя женщина, у которой пропали деньги с банковской карты. Установлено, что пострадавшей позвонил очередной мошенник, который представился сотрудником банка. Он убедил пенсионерку в том, что ее карта заблокирована, а для активации ему нужны данные кредитки.
- После этого с карты были списаны денежные средства в сумме более 73 тысяч рублей, - собщиди в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Полиция напоминает, что сотрудники банков не звонят клиентам и не сообщают по телефону о блокировке карт. Нельзя производить никаких операций по указанию посторонних людей.
ИСТОЧНИК KP.RU