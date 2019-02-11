В Ярославле с банковской карты пенсионерки украли 73 тысячи рублей

11 Февр. 15:40 2019-02-11T15:40:07+03:00

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В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 59-летняя женщина, у которой пропали деньги с банковской карты. Установлено, что пострадавшей позвонил очередной мошенник, который представился сотрудником банка. Он убедил пенсионерку в том, что ее карта заблокирована, а для активации ему нужны данные кредитки.

- После этого с карты были списаны денежные средства в сумме более 73 тысяч рублей, - собщиди в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция напоминает, что сотрудники банков не звонят клиентам и не сообщают по телефону о блокировке карт. Нельзя производить никаких операций по указанию посторонних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU