В Рыбинском драматическом театре появились фигуры древнегреческих муз
Фасад здания рыбинского драматического театра украсили фигуры древнегреческих муз – Мельпомены и Талии. Скульптуры выполнил кузнец Сергей Тарабрин.
В 2018 году отремонтировали крышу и фасад здания театра. Также отреставрировали входную группу в рамках восстановления концепции старого центра. На входе установили четыре колонны. Внутри кольца теперь расположены четыре щита для афиш. По краям остались две незаполненные ниши.
В пятницу, 8 февраля, в эти ниши установили изящные скульптуры комедии и трагедии.
В Рыбинске фасад отреставрированного в прошлом году здания драматического театра украсили фигуры древнегреческих муз – Талии и Мельпомены. Автор скульптур - кузнец Сергей Тарабрин.
Изготовление и установка кованых скульптур были бы невозможны без поддержки Рыбинского завода приборостроения, прокомментировала директор рыбинского драматического театра Ирина Петрова.
Над металлическими скульптурами автор работал 2 месяца. Каждая муза весит около 20 кг, а их высота почти с человеческий рост – 1,75 см.
В 2019 году в театре заменят кресла и пол зрительного зала.
ИСТОЧНИК KP.RU