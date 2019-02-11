В Рыбинском драматическом театре появились фигуры древнегреческих муз

11 Февр. 15:38 2019-02-11T15:38:35+03:00

Также на этот год запланировала смена кресел и пола в зрительном зале

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Фасад здания рыбинского драматического театра украсили фигуры древнегреческих муз – Мельпомены и Талии. Скульптуры выполнил кузнец Сергей Тарабрин.

В 2018 году отремонтировали крышу и фасад здания театра. Также отреставрировали входную группу в рамках восстановления концепции старого центра. На входе установили четыре колонны. Внутри кольца теперь расположены четыре щита для афиш. По краям остались две незаполненные ниши.

В пятницу, 8 февраля, в эти ниши установили изящные скульптуры комедии и трагедии.

В Рыбинске фасад отреставрированного в прошлом году здания драматического театра украсили фигуры древнегреческих муз – Талии и Мельпомены. Автор скульптур - кузнец Сергей Тарабрин.

Изготовление и установка кованых скульптур были бы невозможны без поддержки Рыбинского завода приборостроения, прокомментировала директор рыбинского драматического театра Ирина Петрова.

Над металлическими скульптурами автор работал 2 месяца. Каждая муза весит около 20 кг, а их высота почти с человеческий рост – 1,75 см.

В 2019 году в театре заменят кресла и пол зрительного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU