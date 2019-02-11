2019-02-11T15:38:04+03:00
Общество

Пропавшую в Ярославле 16-летнюю девочку нашли живой

Люди узнали ее по ориентировкам и сообщили в полицию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пропавшую в Ярославле 16-летнюю Дарину Муравьеву нашли. По предварительной информации, девочку обнаружили полицейские в Дзержинском районе города.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас», девочку нашли благодаря ориентировкам, размещенным в соцсетях и развешанным по городу. Люди узнали пропавшую и сообщили правоохранителям.

- С девочкой все в порядке, она жива, - добавили волонтеры.

Напомним, сама девочка из Ярославского района. В Ярославле она учится в колледже. Дарина не выходила на связь с родными с 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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