Пропавшую в Ярославле 16-летнюю девочку нашли живой
Люди узнали ее по ориентировкам и сообщили в полицию
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Пропавшую в Ярославле 16-летнюю Дарину Муравьеву нашли. По предварительной информации, девочку обнаружили полицейские в Дзержинском районе города.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас», девочку нашли благодаря ориентировкам, размещенным в соцсетях и развешанным по городу. Люди узнали пропавшую и сообщили правоохранителям.
- С девочкой все в порядке, она жива, - добавили волонтеры.
Напомним, сама девочка из Ярославского района. В Ярославле она учится в колледже. Дарина не выходила на связь с родными с 5 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU