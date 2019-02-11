2019-02-11T13:54:37+03:00
Происшествия

В Ярославской области телефонные мошенники украли у женщины, заказавшей БАДы, 35 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенники пообещали доверчивой женщине компенсацию в 350 тысяч рублей за недоставленные БАДыМошенники пообещали доверчивой женщине компенсацию в 350 тысяч рублей за недоставленные БАДыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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55-летняя жительница Рыбинска заказала через интернет биологически активные добавки, но так и не дождалась их. Спустя время женщине позвонил неизвестный человек и сказал, что за недоставленный заказ БАДов ей полагается компенсация в размере 350 тысяч рублей. Легкие деньги не смутили пострадавшую. Она согласилась со всеми условиями получения большой суммы. Одним из нюансов стал перевод телефонным мошенникам 35 тысяч рублей на какие-то организационные расходы. Операция по переводу была сделана, но никакой компенсации так и не пришло…

Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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