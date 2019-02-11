Житель Ярославля отправится в колонию строгого режима за приобретение героина

11 Февр. 13:36 2019-02-11T13:36:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне 2018 года 29-летний житель Дзержинского района купил за тысячу рублей небольшой сверток с наркотиками. Это было сделано по предварительной договоренности. Сотрудники полиции задержали его, и нашли в кармане куртки вещество. Оказалось, что в свертке – героин, но масса его незначительна – 0,6 грамма. Полиция возбудила уголовное дело. Выяснилось, что сбывать наркотики мужчина не собирался, он приобрел их для себя. Наркоман был ранее судим, и на момент покупки героина только освободился из мест лишения свободы. Он признал свою вину в полном объеме. Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в виде 1 года заключения в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU