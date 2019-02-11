2019-02-11T13:22:41+03:00
Здоровье

Во Фрунзенском районе Ярославля объединят две детские поликлиники клинических больниц № 2 и 8

Уже в этом году единое клинико-диагностическое отделение сможет принимать маленьких пациентов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Площадь помещений медучреждения не позволяет создать современную модель детской поликлиники/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиПлощадь помещений медучреждения не позволяет создать современную модель детской поликлиники/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В Ярославле на базе детской поликлиники клинической больницы №8, которая находится на Суздальском шоссе, откроется единое клинико-диагностическое отделение двух детских больниц города – №2 и 8.

Детская поликлиника на улице Судостроителей рассчитана на 7 тысяч пациентов, а обслуживает в два раза больше.

– Медучреждение давно уже не справляется с таким объемом маленьких пациентов. Здесь нет возможности из-за острого дефицита площадей организовать и прием таких врачей, как пульмонолог, гастроэнтеролог, кардиолог, аллерголог, – комментирует ситуацию заместитель председателя правительства региона Игорь Селезнев.

За последние пять лет детское население Ярославского региона увеличилось на 20 тысяч человек. Фрунзенский район города не стал исключением – он быстро растет и развивается. Площадь помещений медучреждения не позволяет создать современную модель детской поликлиники. Там просто некуда установить диагностическое оборудование.

– Создание единого отделения на Суздальском шоссе может решить многие проблемы, – считает заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов. – В частности, здесь в дневном стационаре смогут лечиться дети из района обслуживания КБ №2. Работа детской поликлиники больницы №8 будет организована в две смены.

Создание единого клинико-диагностического отделения поможет решить проблему с узкими специалистами – хирургом и травматологом, а также облегчит прохождение таких процедур, как УЗИ, ЭКГ, этоКС, ФВД, ФГДС и рентгенологическое обследование.

Объединить поликлиники планируют в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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