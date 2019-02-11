2019-02-11T12:35:05+03:00
Происшествия

В Ярославской области 24-летний мужчина решил подарить своему другу овцу, которую украл у соседей, но по пути в гости уснул в машине вместе с животным

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Любимском районе 24-летний молодой человек пришел домой к своему знакомому. Приятели стали выпивать, а потом гость обратил внимание, что в соседнем доме хозяева держат скот. Выпившему мужчине пришла в голову гениальная идея… Он решил подарить другому знакомому овцу! Похититель домашнего скота проник к людям, взял животное и погрузил его в машину. Дальше в компании овцы мужчина отправился в соседнее село. Что-то пошло не так, и овцекрад уснул в машине. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

Местная жительница, которая содержит домашних животных, обратилась в полицию. Она рассказала, что ночью из хозяйственной пристройки неизвестный человек украл овцу. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Овцу вернули хозяйке. Похититель заключен под стражу. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина только освободился из мест лишения свободы. Он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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