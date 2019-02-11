Провалившегося под лед рыбака спасли в Рыбинске

11 Февр. 12:00 2019-02-11T13:25:24+03:00

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В субботу, 9 февраля, в Рыбинске под лед провалился 36-летний рыбак. Происшествие случилось около 17 часов 30 минут на Волге, недалеко от дворца спорта «Полет». Известно, что мужчина уже возвращался на берег, когда лед под ним проломился.

- Нам позвонили очевидцы происшествия. Уже через три минуты спасатели были на месте. Мужчина находился в 50 метрах от берега. С помощью гидротермокостюмов и спасательного круга рыбака удалось извлечь из полыньи. На берегу его передали бригаде скорой помощи, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» Рыбинска Александр Слюсаренко.

Спасателям удалось достаточно быстро найти пострадавшего благодаря тому, что у него на голове горел фонарик.

ИСТОЧНИК KP.RU