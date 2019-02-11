2019-02-11T13:27:10+03:00
Общество

Пока ярославский должник «играл в прятки» с приставами, он разбил машину, которую хотели арестовать

Долг по кредиту составлял 492 тысячи рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Когда мужчина понял, что прятаться долго не получится, то сам позвонил приставам и рассказал, где стоит машина/ФОТО: УФССП по Ярославской областиКогда мужчина понял, что прятаться долго не получится, то сам позвонил приставам и рассказал, где стоит машина/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Ярославле мужчина взял кредит, но отдавать его не торопился. Сначала платежи поступали, а потом совсем сошли на нет. Кредитор пошел в суд. Судебные приставы Дзержинского района получили исполнительный документ о взыскании 492 тысяч рублей. Они сообщили должнику об этом, а также рассказали, что ждет мужчину, если он добровольно не выплатит сумму.

Хитрый ярославец побоялся ареста имущества и стал прятать свое авто. Пока «игра в прятки» набирала обороты, мужчина разбил машину. Когда он понял, что его действия ни к чему не приведут, сам рассказал приставам, где стоит автомобиль. Судебные приставы реализуют его в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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