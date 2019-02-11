В Ярославской области судебные приставы помогли вернуть маме двухлетнего малыша

11 Февр. 10:45 2019-02-11T13:28:52+03:00

После развода родители не могли самостоятельно решить, с кем останется сын, и обратились в суд

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В Угличском районе семейная пара решила развестись. Родители двухлетнего малыша долгое время не могли определиться, с кем ребенку будет лучше. Самостоятельное решение они принять не сумели, поэтому обратились в суд.

На основании решения районного суда приставы возбудили исполнительное производство. Вместе с мамой малыша они пришли в квартиру отца, где находился сын. Судебные приставы нашли нужные слова и поговорили с родителем. Тот принял верное решение и передал мальчика бывшей жене. Исполнительное производство завершилось добровольным исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU