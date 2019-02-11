2019-02-11T13:30:32+03:00
Происшествия

В Ярославской области гости украли у хозяйки два телефона и банковскую карту

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Собутыльники решили уйти из гостей не с пустыми рукамиСобутыльники решили уйти из гостей не с пустыми рукамиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Рыбинска выпивала вместе со своими знакомыми – 37-летней подругой и 41-летним приятелем - в микрорайоне Веретье. Все было хорошо, пока собутыльники не решили наживиться на имуществе хозяйки банкета. После того как застолье закончилось, женщина не нашла своих мобильных телефонов и банковской карты. С карты пропали деньги – почти 2500 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по факту кражи.

Полицейские выяснили, что приятель женщины украл карту и расплатился ей в магазине, а приятельница – жительница микрорайона Мариевка – взяла сотовые телефоны. Сотрудники полиции забрали у воровки мобильники. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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