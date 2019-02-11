2019-02-11T10:04:41+03:00
Общество

В 2019 году в Ярославле будет построено почти 400 тысяч квадратных метров жилья

Такое решение было принято на совещании мэра с застройщиками и инвесторами
Екатерина РЯБЦЕВА
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"Строительные часы" нужны для того, чтобы власти помогали застройщикам преодолевать административные барьеры/ФОТО: Официальный портал города Ярославля"Строительные часы" нужны для того, чтобы власти помогали застройщикам преодолевать административные барьеры/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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В мэрии Ярославля решили проводить регулярные совещания с застройщиками и инвесторами. Такая практика будет называться «строительные часы». На первом совещании присутствовал мэр Владимир Волков и Виктор Неженец – заместитель председателя правительства региона.

– Встречи будут регулярными, мэрия открыта для взаимодействия, будем собираться при каждом случае, когда вам понадобится наше участие, — говорит застройщикам Волков.

Власти пригласили строителей и обсудили с ними проблемы многоквартирной застройки. В рамках национального проекта «Жилье» в 2024 объемы жилищного строительства будут увеличены до 1, 143 миллионов квадратных метров, а в многоквартирных домах – до 520 тысяч квадратных метров.

Областные и городские власти будут помогать застройщикам преодолевать административные барьеры и ускорять сроки получения разрешительных документов.

– В ближайшее время на федеральном уровне будут определены критерии оценки строящихся объектов. Они будут определять схему привлечения средств участников долевого строительства: будет ли это старый механизм или новый – эскроу, – прокомментировал ситуацию Виктор Неженец.

В 2018 году в Ярославле было построено 280 тысяч квадратных метров, а в 2019 году этот показатель планируют увеличить до 393,8 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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