В 2019 году в Ярославле будет построено почти 400 тысяч квадратных метров жилья
В мэрии Ярославля решили проводить регулярные совещания с застройщиками и инвесторами. Такая практика будет называться «строительные часы». На первом совещании присутствовал мэр Владимир Волков и Виктор Неженец – заместитель председателя правительства региона.
– Встречи будут регулярными, мэрия открыта для взаимодействия, будем собираться при каждом случае, когда вам понадобится наше участие, — говорит застройщикам Волков.
Власти пригласили строителей и обсудили с ними проблемы многоквартирной застройки. В рамках национального проекта «Жилье» в 2024 объемы жилищного строительства будут увеличены до 1, 143 миллионов квадратных метров, а в многоквартирных домах – до 520 тысяч квадратных метров.
Областные и городские власти будут помогать застройщикам преодолевать административные барьеры и ускорять сроки получения разрешительных документов.
– В ближайшее время на федеральном уровне будут определены критерии оценки строящихся объектов. Они будут определять схему привлечения средств участников долевого строительства: будет ли это старый механизм или новый – эскроу, – прокомментировал ситуацию Виктор Неженец.
В 2018 году в Ярославле было построено 280 тысяч квадратных метров, а в 2019 году этот показатель планируют увеличить до 393,8 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU