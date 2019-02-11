2019-02-11T09:57:52+03:00
Общество

Ярославская область переходит на цифровое телевещание

Вместе с нашим регионом шаг в «цифру» сделают еще пять областей
Роман Рыжиков
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С 11 февраля регион смотрит телевизор в "цифре"С 11 февраля регион смотрит телевизор в "цифре"Фото: Роман Рыжиков
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Сегодня, 11 февраля, Ярославская область полностью переходит на цифровое телевещание. В честь этого события в минувшую субботу, 9 февраля на Советской площади прошел масштабный флешмоб.

- Сегодня, в век цифровых технологий, телевидение не вправе отставать от движения жизни. - заявил директор ярославского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Альберт Сазонов. - Теперь яркая и четкая картинка придет в каждый дом. Все жители Ярославского региона смогут смотреть 20 основных каналов в цифровом качестве абсолютно бесплатно.

В Ярославле во флешмобе поучаствовало около 300 человек Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле во флешмобе поучаствовало около 300 человекФото: Правительство Ярославской области

Почти 300 человек выстроились в «живые картины»: сначала в телевизионную «профилактику», а потом в эмблему цифрового ТВ. Такие же акции одновременно прошло в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске.

Остается надеяться, что все, кому для перехода на «цифру» нужна специальная приставка, купили ее вовремя и запросто справились с установкой

Больше двух с половиной тысяч участников собрались в остальных регионах Фото: Правительство Ярославской области

Больше двух с половиной тысяч участников собрались в остальных регионахФото: Правительство Ярославской области

Вопросы, связанные с переходом на «цифру», можно задать по федеральной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. Здесь же принимают заявки на волонтерскую помощь при подключении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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