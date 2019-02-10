Пятиэтажная сосулька а Ярославле: жители так и не поняли, что это их забота
В ярославских соцсетях обсуждают «фото дня»: местный житель сфотографировал пятиэтажную сосульку, которая сковала балконы одного из домов по улице Щепкина. Автор снимка вопрошает, кому же придется отвечать, когда это чудо природы рухнет, не дай бог, кому-нибудь на голову.
- Виновата пятая колонна – шутят пользователи.
- Ее жильцы подкармливают что ли?? – пишут другие.
Между тем, многие на вопрос автора фотографии отвечают вполне серьезно и даже правильно. Отвечать, мол, будут «хозяева».
- По жилищному кодексу и правилам содержания общедомового имущества, балконы не входят в перечень общедомового имущества. А значит, и отвечать за их содержание должны собственники квартир, - пояснил заместитель директора управдома Кировского района Михаил Шабуров.
Кстати, «ледяная звезда» появляется на этом месте уже не первый год. Жильцы утверждают, что в прошлом году сосулька примерно таких же размеров на этом же месте отвалилась разом. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU