Житель Некрасовского района пригласил незнакомцев выпить и остался без мобильного

10 Февр. 18:49 2019-02-10T18:49:10+03:00

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В Ярославской области произошел случай, который в очередной раз доказывает, что спиртное – зло. Особенно в компании незнакомцев. На себе это ощутил житель Некрасовского района, который позвал новых друзей на бутылочку-другую к себе в гости.

Когда веселье окончилось, а приятелей и след простыл, вместе с ними исчез и телефон дружелюбного мужчины. Пришлось писать заявление в полицию. Специалисты нашли 20-летнего парня, который так бессовестно воспользовался гостеприимством.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU