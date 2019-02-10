Житель Некрасовского района пригласил незнакомцев выпить и остался без мобильного
Полиция напоминает, что не стоит выпивать с малознакомыми
А его новый "друг" вместо новенького телефона получил уголовное делоФото: Роман Рыжиков
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В Ярославской области произошел случай, который в очередной раз доказывает, что спиртное – зло. Особенно в компании незнакомцев. На себе это ощутил житель Некрасовского района, который позвал новых друзей на бутылочку-другую к себе в гости.
Когда веселье окончилось, а приятелей и след простыл, вместе с ними исчез и телефон дружелюбного мужчины. Пришлось писать заявление в полицию. Специалисты нашли 20-летнего парня, который так бессовестно воспользовался гостеприимством.
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ИСТОЧНИК KP.RU