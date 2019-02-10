2019-02-10T15:45:46+03:00
Происшествия

В Рыбинске полицейские задержали 22-летнего грабителя до того, как он успел выпить награбленное

Парень украл спиртное на три тысячи рублей, но ничего не успел с ним сделать
Роман Рыжиков
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Молодой преступник открыто похитил алкоголь на три тысячи рублейМолодой преступник открыто похитил алкоголь на три тысячи рублейФото: Роман Рыжиков
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В Рыбинске на 22-летнего парня завели уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек открыто похитил спиртное на три тысячи рублей в продуктовом магазине на Расторгуева. Работники сразу обратились в полицию и грабителя удалось быстро найти.

От юного преступника удалось добиться не только признания вины, но и того самого спиртного – украденные бутылки изъяли.

Еще одну кражу совершил молодой ярославец. 21-летний житель одного из студенческих общежитий украл у соседа ноутбук. На радость законного владельца, полицейские нашли злоумышленника раньше, чем тот успел продать аппаратуру

ИСТОЧНИК KP.RU

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