В Ярославле студент украл у соседа по общежитию ноутбук

СЕГОДНЯ 19:42 2019-02-09T19:42:19+03:00

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В Кировском районе Ярославля в общежитии одного из вузов грабитель попал в чужую комнату и украл ноутбук. Стоимость гаджета составила более 17 тысяч рублей. Пострадавший студент написал заявление в полицию. Сотрудники полиции начали поиск грабителя. Выяснилось, что похититель проживает в этом же общежитии. 21-летний подозреваемый в преступлении молодой человек зашел в комнату и взял то, что «плохо лежало». По факту кражи возбуждено уголовное дело. Продать гаджет парень не успел – полиция изъяла компьютер и вернула хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU