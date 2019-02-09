2019-02-09T19:28:15+03:00
Происшествия

В Ярославской области телефонный мошенник украл у пенсионера 8 тысяч рублей

Неизвестный мужчина сказал пожилому человеку, что его сын попал в аварию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Переславле-Залесском пенсионеру 1941 года рождения позвонил неизвестный мужчина. Телефонный мошенник сказал пожилому человеку, что его сын попал в ДТП и срочно нужны деньги, чтобы ему помочь. Мужчина доверился незнакомцу и перевел 8 тысяч рублей. Позже выяснилось, что с сыном все в порядке. Пенсионер обратился в полицию и рассказал о телефонном хулиганстве. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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