В Ярославской области реконструируют мемориал к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-09T19:13:35+03:00

Триптих будет демонтирован, на него добавят новые списки военнослужащих

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К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на триптихе воинского захоронения актуализируют надписи. Триптих находится на Всехсвятском кладбище. Работы начнутся летом 2019 года.

Мемориал был возведен в 2011 году. Он состоит из шести плит, на которых написаны имена 1680 погибших во время Великой Отечественной войны.

Накануне 75-летия Победы в 2020 году власти решили реконструировать мемориал.

Ежегодно из военного комиссариата нам приходят новые списки военнослужащих, память которых до настоящего времени еще не была увековечена, – комментирует ситуацию первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Власти демонтируют мемориал, переполируют его, снова нанесут имена и добавят четыре плиты. По итогу получится 10 памятных плит, на которых будут 2160 имен.

Сейчас идет подготовка проектной документации. Подобные работы будут проводиться впервые, поэтому к подрядчику будут предъявлены определенные требования, говорит директор МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Антон Калякин.

Стоимость работы составит примерно два миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU