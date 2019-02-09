Трое парней из Ярославля ограбили одну машину и угнали другую

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-09T15:49:15+03:00

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В сентябре 2018 года 18-летний житель Брагино вместе с 20-летним приятелем выпивали, а потом решили пойти «на дело»: украли из автомобиля ВАЗ 21061 аккумулятор. Машина была припаркована в одном из дворов по Ленинградскому проспекту. Аккумулятор они продали, а деньги потратили на продукты. Вырученная сумма составила 2500 руб.

Спустя пару дней в одном из дворов на улице Пионерской уже три человека угнали ВАЗ 21074. К двум парням присоединился их 24-летний знакомый, который ранее был судим. Угонщики ездили на машине по городу и области. Потом «семерку» нашли в районе Резинотехники.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – кража и угон.

Молодые люди признали вину в полном объеме. Суд назначил не судимым соучастникам по 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а ранее судимый мужчина отправится в колонию особого режима на 3 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU