В СИЗО Ярославской области ученица 11 класса написала сочинение по русскому языку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-09T12:52:55+03:00

Девушка должна продемонстрировать свои знания школьной программы не только по русскому языку, но и по литературе/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

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В СИЗО-1 Ярославской области девушка написала сочинение, чтобы получить доступ к ЕГЭ. Для этого в учреждение приехали учителя из школы №78. Они провели промежуточную аттестацию для ученицы 11 класса.

Темы сочинения были следующие: «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость» и «Отцы и дети». Девушка узнала список тем за 15 минут до экзамена. На экзамен девушке выделили 4 часа.

Сочинение должно содержать не менее 250 слов. Критерии оценки работы – это соответствие теме, аргументация с помощью литературных примеров и личного опыта, а также грамотность написанного.

ИСТОЧНИК KP.RU