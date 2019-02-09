Житель Ярославской области скрывался от судебных приставов в Южной Корее

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-09T12:20:04+03:00

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Житель Гаврилов-Ямского района не выплачивал кредит. Долг у него образовался крупный – в размере 162 тысяч рублей. Судебные приставы не смогли найти должника по месту регистрации, а официально житель области нигде не работал. Мужчина был объявлен в розыск. Выяснилось, что он выехал на ПМЖ в Южную Корею. Приставы проявили смекалку и нашли путешественника через интернет. В соцсетях должнику объяснили, что если долг не будет погашен, то приставы вынесут постановление о временном ограничении на выезд за переделы Российской Федерации, то есть въехать он сможет, а вот обратно вернуться – нет. Мужчина все обдумал и принял верное решение – стал гасить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU