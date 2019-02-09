Ночью в Дзержинском районе Ярославля сгорела машина

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-09T15:20:28+03:00

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В Ярославле на улице Труфанова рядом с домом 29 корпус 5 загорелась машина. Пожарные получили сообщение в 00 часов 14 минут. Они выехали на место происшествия, но спасти автомобиль от полного выгорания не получилось. Видео с пожара появилось в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Автор видео считает, что последствия могли бы быть печальными для жителей окрестных домов. Пользователь соцсетей просит у ярославцев помощи в поиске преступников.

– В 11-ом микрорайоне это не первый случай, за последние два года машин 5 сожгли, и не в одном случае виновных не нашли, возможно это один и тот же человек занимается злодеяниями, – пишет в комментариях к посту Михаил Фелицин.

Возможно, это был поджог, а может и несчастный случай. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/690916" frameborder="0"></iframe> В брагино подожгли машину.

ИСТОЧНИК KP.RU