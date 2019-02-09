В Ярославле приставы арестовали таблетки и зубные пасты: сеть аптек задолжала поставщикам около 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-09T09:45:20+03:00

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В Ярославле сеть аптек задолжала компаниям, поставляющим фармацевтическую продукцию. Также аптеки не платили налоги. И налоговая, и поставщики-фармацевты обратились с иском в суд. Суд возбудил исполнительное производство о взыскании долгов. Сумма, кстати, накопилась не маленькая – около 1,5 миллионов рублей. Спустя время стало ясно, что аптечное руководство не собирается выплачивать по исполнительным листам. Судебные приставы решили арестовать имущество аптек, но узнали, что владелец решил быстренько закрыть организацию. Они оперативно выехали и составили акт описи и ареста торговой точки. В списке оказалось более сотни препаратов, зубных паст, кремов и других аптечных товаров. Если руководство сети аптек не погасит долг, то арестованная продукция будет реализована.

ИСТОЧНИК KP.RU