В Рыбинске собака напала на первоклассника
Ребенок находится в больнице
Собака покусала ребенка в Рыбинске.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На днях в Рыбинске произошло настоящее ЧП. На первоклассника одной из городских школ напала собака и покусала. В соцсетях пишут, что мальчик серьезно покалечен, доставлен в больницу.
В УМВД России по Ярославской области сообщили, что начали проверку по факту случившегося. В том числе, предстоит выяснить, есть ли у собаки хозяин, так как, по предварительной информации, в момент нападения животное было одно.
Напомним, в Рыбинске в ДТП пострадал пятимесячный малыш. Авария случилась 6 февраля, столкнулись две легковушки и фура.
ИСТОЧНИК KP.RU