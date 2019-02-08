В Рыбинске собака напала на первоклассника

8 Февр. 22:01 2019-02-08T22:01:06+03:00

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На днях в Рыбинске произошло настоящее ЧП. На первоклассника одной из городских школ напала собака и покусала. В соцсетях пишут, что мальчик серьезно покалечен, доставлен в больницу.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что начали проверку по факту случившегося. В том числе, предстоит выяснить, есть ли у собаки хозяин, так как, по предварительной информации, в момент нападения животное было одно.

Напомним, в Рыбинске в ДТП пострадал пятимесячный малыш. Авария случилась 6 февраля, столкнулись две легковушки и фура.

ИСТОЧНИК KP.RU