2019-02-08T22:01:06+03:00
Происшествия

В Рыбинске собака напала на первоклассника

Ребенок находится в больнице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Собака покусала ребенка в Рыбинске.Собака покусала ребенка в Рыбинске.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На днях в Рыбинске произошло настоящее ЧП. На первоклассника одной из городских школ напала собака и покусала. В соцсетях пишут, что мальчик серьезно покалечен, доставлен в больницу.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что начали проверку по факту случившегося. В том числе, предстоит выяснить, есть ли у собаки хозяин, так как, по предварительной информации, в момент нападения животное было одно.

Напомним, в Рыбинске в ДТП пострадал пятимесячный малыш. Авария случилась 6 февраля, столкнулись две легковушки и фура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Шинник» начал борьбу на Кубке ФНЛ нулевой ничьей
В Ярославской области назначен новый руководитель Следственного комитета.
В Ярославской области появились 11 инновационных препаратов, которые могут победить рак
Спасатели МЧС: в Ярославской области ухудшится погода
В Ярославский зоопарк могут привезти броненосца
Пятимесячный ребенок пострадал в аварии с участием трех авто в Рыбинске
В Ярославской области случайный прохожий избил парня: пострадавший госпитализирован с особо тяжкими повреждениями
В Ярославской области центральную амбулаторию закрывают из-за угрозы обрушения
В Ярославле бывшему работнику завода уже полгода задерживают зарплату
В Ярославской области заключенному ИК во время работы на станке раздробило обе руки
В Рыбинске осудят мошенниц, заработавших на обнале четыре миллиона рублей
В Ярославской области в ночном пожаре сгорели мужчина и женщина
В Ярославле хотят ввести безналичную систему оплаты в общественном транспорте
В Ярославской области дети-сироты смогут проживать в квартире по договору социального найма, не приватизируя ее
В еще одном нерасчищенном дворе в Ярославле застряла скорая
В Ярославле задержали двух молодых девушек с 147 граммами героина
Увидел то, что давно искал: в Ярославле судебный пристав заметил на парковке торгового центра машину должника и арестовал ее
Из-за памятных мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Ярославле ограничат движение транспорта
В Ярославле пропала 16-летняя студентка колледжа
В предстоящие выходные ярославцев приглашают покататься на мотособаках
Разбазаривают бюджет: в Ярославской области возбуждено 9 уголовных дел за мошенничество и подлог
В Ярославской области дети-сироты смогут жить в квартирах по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным