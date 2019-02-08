2019-02-08T21:46:15+03:00
Спорт

«Шинник» начал борьбу на Кубке ФНЛ нулевой ничьей

Футболистам пришлось играть под дождем
Виктор ПОЛЯК
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В своем первом матче Кубка ФНЛ, который будет разыгран на Кипре, команда «Михалыча» довольствовалась ничьей с «Тюменью».

В отличие от тренировочных игр января в Турции к розыгрышу первого в году более-менее официального предсезонного турнира «Шинник» был подготовлен уже в близком к боевому состоянию, если оценивать по действиям игроков после прошлых нагрузок. И состав команды тоже оказался приближенным к оптимальному в прошлом году. За период зимних каникул восстановились полностью и вернулись в строй вратарь Дмитрий Яшин и капитан команды Эльдар Низамутдинов, известный всем по прозвищу «Низа». Подлечились и небольшие травмы у других игроков. Стартовый состав «Шинника», похоже, уже сформирован. Здесь ключевую позицию в центре поля будет выполнять лучший игрок «Шинника» по матчам первой части сезона Владислав Камилов. На острие атак по-прежнему будет пара Сергей Самодин и «Низа».

Некоторые вопросы есть, видимо, по защитной линии, но они связаны с поиском лучшего варианта. В игре против неуступчивой «Тюмени» ярославцы во многом превзошли сибиряков по остроте атак, что выразилось в большем числе опасных ударов, однако у игроков еще не хватает игровой легкости в завершениях. Последние 15 минут игры «Шинник» просто раздавил соперников, но реализовать верные моменты не удалось. Отчасти в том виноват был нахлынувший ливень. Но он же и спас ворота «Шинника» на последней добавленной минуте, когда был назначен штрафной в метре от радиуса. Пробить сильно и точно мяч из лужи даже Месси не сможет.

«Шинник» - «Тюмень» - 0:0

ИСТОЧНИК KP.RU

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