В Ярославской области назначен новый руководитель Следственного комитета.

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-08T20:29:58+03:00

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В Ярославской области назначен новый руководитель регионального Следственного управления Следственного комитета. Им стал Александр Соболев. Указ о его назначении на пятилетний срок 8 февраля подписал президент России Владимир Путин. До этого Александр Соболев с мая 2017 года работал первым заместителем руководителя СУ СКР по Республике Хакасия. Ярославский же Следственный комитет после ухода Олега Липатова временно возглавлял Юрий Болдырев.

Об Александре Соболеве известно, что он родился в 1976 году в городе Пятигорске Ставропольского края. В 1994 году окончил очное юридическое отделение Пятигорского аграрного колледжа. После прохождения службы в вооруженных силах, учился на заочном отделении юридического факультета Ставропольского университета им. В.Д. Чурсина, который окончил в декабре 1998 года.

С 1996 года Соболев являлся общественным помощником прокурора города Ессентуки, а в апреле 1999 года был принят на работу в прокуратуру Ставропольского края, где прошел путь от следователя до прокурора Труновского района прокуратуры Ставропольского края. С 2007 года по 2009 год занимал должность руководителя Минераловодского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю. 9 июля 2009 года был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления по Тверской области. А после этого работал в Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU