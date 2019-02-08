2019-02-08T17:23:08+03:00
Здоровье

В Ярославской области появились 11 инновационных препаратов, которые могут победить рак

Пациенты смогут получить лекарство бесплатно
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославская область находится на третьем месте по заболеваемости раком в ЦФОЯрославская область находится на третьем месте по заболеваемости раком в ЦФОФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Для больниц Ярославской области закупили препараты против рака, которые относятся к группе таргетной терапии. Общая стоимость лекарств составила более 776 миллионов рублей. Они блокируют злокачественные процессы, воздействуя на молекулы, провоцирующие рост раковых клеток. Ярославцы будут получать препараты бесплатно.

– Закупленный объем средств практически на 100 процентов закрывает потребность в химиотерапии и лечении разных видов рака. На сегодняшний день уже выписаны рецепты на сумму 43 миллиона рублей, – считает заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев.

Наш регион находится на третьем месте по заболеваемости раком в ЦФО. По смертности – на 37-м месте по России. Самые распространенные органы поражения – молочные железы, легкие, кишечник и кожа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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