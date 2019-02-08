Спасатели МЧС: в Ярославской области ухудшится погода
На территории города ожидается снегопад
Спасатели предупредили ярославцев о высоком риске схода снега и льда с крыш города.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославские спасатели предупредили жителей о надвигающемся снегопаде. Непогода придёт в город с 8 февраля. В связи с осадками прогнозируется увеличение количества происшествий.
- Возможно увеличение количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославский области. - Работа городского общественного транспорта тоже может быть затруднена.
Помимо этого, спасатели предупредили ярославцев о высоком риске схода снега и льда с крыш города.
ИСТОЧНИК KP.RU