2019-02-08T16:42:25+03:00
Происшествия

Спасатели МЧС: в Ярославской области ухудшится погода

На территории города ожидается снегопад
Полина ЗАЙЦЕВА
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Спасатели предупредили ярославцев о высоком риске схода снега и льда с крыш города.Спасатели предупредили ярославцев о высоком риске схода снега и льда с крыш города.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославские спасатели предупредили жителей о надвигающемся снегопаде. Непогода придёт в город с 8 февраля. В связи с осадками прогнозируется увеличение количества происшествий.

- Возможно увеличение количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославский области. - Работа городского общественного транспорта тоже может быть затруднена.

Помимо этого, спасатели предупредили ярославцев о высоком риске схода снега и льда с крыш города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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