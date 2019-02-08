В Ярославский зоопарк могут привезти броненосца

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-08T17:26:57+03:00

Информация об этом появилась в региональных СМИ

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В Ярославских СМИ появилась информация о том, что коллекция фауны городского зоопарка скоро пополнится броненосцем. В источниках говорится, что реликтовое животное перевезут из Москвы в конце марта. Однако вот в самом Ярославском зоопарке данную информацию комментировать отказались.

- Пока нет подписанного договора, о приобретении нового животного говорить рано, - сказали в пресс-службе городского зоопарка.

Теперь ярославцем остаётся только ждать официальной информации о диковинном звере. Хотя даже в отсутствие броненосца жители города могут посмотреть на знаменитого сурка Фёдора. Он, кстати, недавно предсказал раннюю весну.

ИСТОЧНИК KP.RU