В Ярославский зоопарк могут привезти броненосца
В Ярославских СМИ появилась информация о том, что коллекция фауны городского зоопарка скоро пополнится броненосцем. В источниках говорится, что реликтовое животное перевезут из Москвы в конце марта. Однако вот в самом Ярославском зоопарке данную информацию комментировать отказались.
- Пока нет подписанного договора, о приобретении нового животного говорить рано, - сказали в пресс-службе городского зоопарка.
Теперь ярославцем остаётся только ждать официальной информации о диковинном звере. Хотя даже в отсутствие броненосца жители города могут посмотреть на знаменитого сурка Фёдора. Он, кстати, недавно предсказал раннюю весну.
ИСТОЧНИК KP.RU