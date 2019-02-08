В Ярославской области случайный прохожий избил парня: пострадавший госпитализирован с особо тяжкими повреждениями
Полиция возбудила уголовное дело
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В одну из городских больниц Рыбинска поступил 21-летний молодой человек. Жителя Северного района неслабо избили: медики установили, что повреждения относятся к разряду тяжелых. Удары были нанесены в область головы. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Уже нашелся подозреваемый – 19-летний житель Рыбинска. Он признался в том, ночью на улице Луначарского у него случился конфликт с незнакомцем. Он думал недолго и ударил парня в голову, а потом ушел. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU