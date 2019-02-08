В Ярославской области центральную амбулаторию закрывают из-за угрозы обрушения

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-08T14:51:03+03:00

К Центральной амбулатории прикреплено около 9 тысяч человек/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области

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Угличскую Центральную лабораторию временно закроют, а ее пациентов распределят в другие больницы города. Власти приняли такое решение, потому что здание находится в изношенном состоянии.

Здание больницы было построено в начале прошлого века. Инженеры обследовали строительные конструкции и пришли к выводу, что кирпичные своды перекрытия над подвалом и железобетонные перекрытия в плохом, едва ли работоспособном состоянии. Медицинское учреждение закрыли.

– В амбулатории сейчас шесть врачебных участков, на которых фактически работают два врача общей практики и один врач-терапевт, – рассказал главный врач Угличской центральной больницы Михаил Кривов. – Численность взрослого населения, прикрепленного к Центральной амбулатории, порядка 9 тысяч человек. Радиус обслуживания населения – четыре с половиной километра.

На время, когда амбулатория закроется, пациенты будут лечиться в поликлинике № 1 на улице Северной, 7. Туда будут переведены врачи общей практики, медсестры, участковые, операторы и сестра-хозяйка. Прием будет проходить в две смены.

Для записи пациентов в поликлинике №1 сохранится телефонный номер Центральной амбулатории. Туда будут ходить автобусы № 2,3,6,62,9,7,1.

ИСТОЧНИК KP.RU