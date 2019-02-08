В Ярославле бывшему работнику завода уже полгода задерживают зарплату

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-08T13:59:33+03:00

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В прокуратуру Кировского района Ярославля обратился мужчина, которому не выплатили зарплату. Установлено, что пострадавший работал менеджером в ЗАО «ТД Ярославский колорит» с декабря 2017 года. Мужчина уволился по собственному желанию в июне 2018 года.

- При этом в нарушение Трудового кодекса РФ на момент увольнения заработная плата в сумме более 54 тысяч рублей работнику выплачена не была, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Во время проведения проверки бывший работодатель задолженность так и не погасил.

Прокуратура обратилась с иском о полной выплате средств и компенсации в суд. Фемида требования удовлетворила. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU