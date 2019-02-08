В Ярославской области заключенному ИК во время работы на станке раздробило обе руки
Следственный комитет проводит проверку
Изменить размер текста:
В ночь с 6 на 8 января в исправительной колонии № 3 города Углича 28-летний осужденный получил травмы рук во время работы на станке. Как выяснилось позже, мужчине раздробило обе руки в автоматизированной карусели для литья сапог. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке юрист правозащитной организации «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Следственный комитет проводит доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU