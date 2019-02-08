В Рыбинске осудят мошенниц, заработавших на обнале четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-08T12:56:58+03:00

Выручка, которую мошенницы получили от комиссии за свою работу, составила более четырёх миллионов рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Женщинам может грозить до четырех лет тюрьмы

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В Рыбинске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 31-летней и 36-летней местных жительниц, которые занимались обналом. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2016 года преступницы совершали различные финансовые операции, не имея на то лицензии.

- Данные денежные манипуляции законом отнесены к банковским операциям и должны осуществляться исключительно кредитными организациями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Женщины осуществили незаконные банковские операции по счетам 32 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей на сумму более 145 миллионов рублей.

Выручка, которую мошенницы получили от комиссии за свою работу, составила более четырёх миллионов рублей. Теперь женщинам грозит до четырёх лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU