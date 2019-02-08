2019-02-08T12:27:59+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ночном пожаре сгорели мужчина и женщина

Идет доследственная проверка
Екатерина РЯБЦЕВА
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В деревне Студенцы Ярославского района произошел пожар. Все случилось ночью – с 5 на 6 февраля. В пожарную часть сообщение о возгорании поступило в 2 часа 40 минут. Загореться дом мог из-за неисправной проводки. Погибли двое человек – мужчина и женщина. В настоящее время идет доследственная проверка и уточняются все подробности произошедшего. Следователи выехали на место пожара и опросили местных жителей и очевидцев трагедии. Погибшие мужчина и женщина являлись братом и сестрой.

После того, как доследственная проверка завершится, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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