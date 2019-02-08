В Ярославле хотят ввести безналичную систему оплаты в общественном транспорте
Планируется, что при оплате картой стоимость поездки уменьшится
Изменить размер текста:
В Ярославле обсудили транспортные проблемы и векторы развития отрасли. По словам директора «ПАТП-1 города Ярославля» Алексея Власенко в городе хотят ввести безналичную оплату транспорта с помощью специальных терминалов.
- Мы должны будем обновлять как сам парк, так и кадровый состав. С приходом новой техники, которую мы планируем закупить, нам самим также придётся модернизироваться и перестраиваться, - отметил Алексей Власенко.
Планируется, что стоимость поездки при оплате через терминал будет ниже обычной. Помимо этого, Власенко добавил, что для города планируется закупить 50 новых низкопольных автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU