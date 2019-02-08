2019-02-08T12:02:15+03:00
Общество

В Ярославле хотят ввести безналичную систему оплаты в общественном транспорте

Планируется, что при оплате картой стоимость поездки уменьшится
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле обсудили транспортные проблемы и векторы развития отрасли. По словам директора «ПАТП-1 города Ярославля» Алексея Власенко в городе хотят ввести безналичную оплату транспорта с помощью специальных терминалов.

- Мы должны будем обновлять как сам парк, так и кадровый состав. С приходом новой техники, которую мы планируем закупить, нам самим также придётся модернизироваться и перестраиваться, - отметил Алексей Власенко.

Планируется, что стоимость поездки при оплате через терминал будет ниже обычной. Помимо этого, Власенко добавил, что для города планируется закупить 50 новых низкопольных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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