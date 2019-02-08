2019-02-08T11:52:49+03:00
Общество

В Ярославской области дети-сироты смогут проживать в квартире по договору социального найма, не приватизируя ее

Это нужно для того, чтобы убедиться, прошла ли у выпускников детских домов социальная адаптация и готовы ли они к самостоятельной жизни
Екатерина РЯБЦЕВА
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Если коммуналка будет оплачена, а в квартире - порядок, то через пять лет жилье можно приватизировать/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиЕсли коммуналка будет оплачена, а в квартире - порядок, то через пять лет жилье можно приватизировать/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В этом году вступает в силу новая мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь они смогут жить в квартирах, предоставленных им по договору социального найма неограниченное количество лет. Ранее в таком жилье можно было проживать только пять лет, а потом один раз переоформить договор и дальше уже приватизировать. Такой вариант остается возможным, но не не единственным.

В Ярославской области в прошлом году выпускники детских домов получили 137 таких квартир.

– Однако далеко не все добросовестные квартиросъемщики по истечении пяти-десятилетнего срока готовы к приватизации. Причин много, в том числе недостаточная социальная адаптация. Теперь такие люди могут продолжать пользоваться жильем по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным, – заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Если в течение пяти лет ярославцы будут выполнять условия договора найма и хорошо адаптируются в обществе, то с ними будет заключен уже договор социального найма на длительный срок. Как только жильцы будут готовы, то смогут оформить приватизацию квартиры.

Если же квартиросъемщики не оплачивают коммунальные услуги или в ненадлежащем состоянии содержат жилье, то договор будет расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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