2019-02-08T13:29:05+03:00
Происшествия

В еще одном нерасчищенном дворе в Ярославле застряла скорая

Медики не могли выехать из двора на Угличской почти час
Роман Рыжиков
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Фото: "Жесть Ярославль" / vk.comФото: "Жесть Ярославль" / vk.com
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Во дворе дома № 62 к2 по улице Угличской застряла скорая. Очевидцы рассказывают, что сначала автомобиль медиков пыталась вытолкнуть фельдшер, но потом водителю все-таки пришлось браться за лопату.

Люди сетуют на плохую уборку дворов, однако некоторые все же смогли найти объяснение нерасчищенным дорогам.

- Почистить то дворы никак - всё машинами заставлено наглухо, - пишет Антон Досков в группе «Жесть Ярославль». - У меня во дворе уж и объявления расклеивали, чтобы люди в определенное время машины убрали... Ноль эмоций. Трактор приезжал. Покрутился. Убрал, что смог, и уехал.

Напомним, это уже не первый случай, когда скорая застревает в нерасчищенных дворах Ярославля. 2 февраля похожий случай произошел во дворе дома № 6 по улице Большой Технической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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