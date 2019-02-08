В еще одном нерасчищенном дворе в Ярославле застряла скорая
Во дворе дома № 62 к2 по улице Угличской застряла скорая. Очевидцы рассказывают, что сначала автомобиль медиков пыталась вытолкнуть фельдшер, но потом водителю все-таки пришлось браться за лопату.
Люди сетуют на плохую уборку дворов, однако некоторые все же смогли найти объяснение нерасчищенным дорогам.
- Почистить то дворы никак - всё машинами заставлено наглухо, - пишет Антон Досков в группе «Жесть Ярославль». - У меня во дворе уж и объявления расклеивали, чтобы люди в определенное время машины убрали... Ноль эмоций. Трактор приезжал. Покрутился. Убрал, что смог, и уехал.
Напомним, это уже не первый случай, когда скорая застревает в нерасчищенных дворах Ярославля. 2 февраля похожий случай произошел во дворе дома № 6 по улице Большой Технической.
ИСТОЧНИК KP.RU