Увидел то, что давно искал: в Ярославле судебный пристав заметил на парковке торгового центра машину должника и арестовал ее

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-08T10:04:45+03:00

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Житель Ярославля взял кредит на крупную сумму, но не спешил отдавать. Когда его долг по кредитным платежам стал превышать 1 миллион рублей, судебные приставы получили исполнительный документ о взыскании.

Приставы не раз приезжала должнику домой, но мужчины не было дома. Оказалось, что при оформлении кредита ярославец оставил в залог свою машину «Тойоту». Естественно, автомобиль он также тщательно скрывал от судебных приставов. Сотрудники органов решили объявить «Тойоту» в розыск. Но тут помог случай.

На днях один из приставов-исполнителей увидел автомобиль на платной подземной парковке торгового центра. Он узнал телефон должника и позвонил мужчине. Пристав рассказал, что сейчас его дорогая иномарка будет арестована. Ярославец подумал-подумал, и наконец-то «вышел из тени». Начался долгий разговор. Выхода не было, и мужчина согласился вместе с приставами отвезти «Тойоту» на стоянку, передать документы и ключи. Поскольку у него нет возможности погасить кредит, то машина будет реализована в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU